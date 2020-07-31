Darri'den transfer açıklaması

Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'te adı Fenerbahçe ile anılan Darri transfer için açıklamalarda bulundu.

Darri'den transfer açıklaması
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31 Temmuz 2020 00:16
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Karagümrüklü oyuncu Brahim Darri, Fenerbahçe için açıklamalarda bulundu. 

Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncu gelecek sezonla ilgili soruya Süper Lig'de olacağını söyleyerek yanıt verdi.

"SÜPER LİG'E GİDİYORUM"

Brahim Darri, yaptığı açıklamada; "Şu anda anons edebileceğim tek şey var, ben Süper Lig'e gidiyorum, o da Karagümrük ile oluyor." dedi.


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