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Daniel Hackett, CSKA Moskova'ya transfer oldu!

CSKA Moskova ekibi, ABD asıllı İtalyan milli basketbolcu Daniel Hackett'ı transfer etti.

Kaynak: AA
Daniel Hackett, CSKA Moskova'ya transfer oldu!
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17 Temmuz 2018 12:01
Rusya'nın CSKA Moskova ekibi, ABD asıllı İtalyan milli basketbolcu Daniel Hackett'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Hackett ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İtalya'da Benetton Treviso, Scavolini Pesaro, Montepaschi Siena, EA7 Emporio Armani, Yunanistan'da Olympiakos formaları giyen skorer basketbolcu Hackett, geçen sezon Almanya'nın Brose Bamberg takımında görev yaptı.

Hackett, geçen sezon Brose Bamberg formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 9,6 sayı, 3,4 asist, 2,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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