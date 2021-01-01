Curry'ye göre NBA Finalleri, Jazz ve 76ers arasında olacak!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 2021 NBA Finalleri'nde Utah Jazz ve Philadelphia 76ers ekiplerinin karşılaşacağı tahmininde bulundu.



Curry, önümüzdeki Temmuz ayında NBA Finalleri'nde oynayacak iki takımla ilgili düşüncelerini paylaştı ve normal sezonu en iyi dereceyle bitiren iki takım olan Jazz ve 76ers ekiplerini seçti.



San Francisco Chronicle'dan Ann Killion, Curry'nin "Artık sözde Sixer taraftarıyım" dediğini bildirerek, Philadelphia'nın kazanacağını ve Seth Curry'nin ise Finaller MVP'si ödülünü alacağını belirttiğini ekledi.



Jazz şu anda Batı Konferansı yarı final serisinde LA Clippers karşısında 2-1 liderliğini sürdürürken, Sixers ise Atlanta Hawks karşısında 2-1 önde bulunuyor.



