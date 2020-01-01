Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Curry: "Keşke bubble'da oynayabilseydim"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımı Warriors'ın Orlando bubble'ında düzenlenen NBA sezonunun yeniden başlamasında oynamış olmasını çok istediğini itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımı Warriors'ın Orlando bubble'ında düzenlenen NBA sezonunun yeniden başlamasında oynamış olmasını çok istediğini itiraf etti.

Steph, The New York Times'a, basketbolun geri dönmesinden ötürü mutlu olduğunu, ancak bubble'da oynamayı çok istediğini söyledi:

"Elbette basketbolu tekrar televizyonda gördüğüme sevindim, ama o ilk hafta, bir şeyleri kaçırmış olduğuma dair endişem vardı. LeBron James, Kawhi Leonard ve Paul George'un kapıştığını gördüğünüzde ve bu tür maçlarda, bu tür seviyelerde oynamanın ne kadar eğlenceli olduğunu hatırladığınızda, oyunu çok özlüyorsunuz."

Warriors, bu sezon NBA'de en kötü dereceye sahipti (15-50).


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal