Curry: "Keşke bubble'da oynayabilseydim"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımı Warriors'ın Orlando bubble'ında düzenlenen NBA sezonunun yeniden başlamasında oynamış olmasını çok istediğini itiraf etti.



Steph, The New York Times'a, basketbolun geri dönmesinden ötürü mutlu olduğunu, ancak bubble'da oynamayı çok istediğini söyledi:



"Elbette basketbolu tekrar televizyonda gördüğüme sevindim, ama o ilk hafta, bir şeyleri kaçırmış olduğuma dair endişem vardı. LeBron James, Kawhi Leonard ve Paul George'un kapıştığını gördüğünüzde ve bu tür maçlarda, bu tür seviyelerde oynamanın ne kadar eğlenceli olduğunu hatırladığınızda, oyunu çok özlüyorsunuz."



Warriors, bu sezon NBA'de en kötü dereceye sahipti (15-50).



