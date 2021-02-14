Conte: "Yalnızca bir aptal gelişimimizi göremez"

Antonio Conte, takımının Lazio ile karşı karşıya geleceği maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Conte: 'Yalnızca bir aptal gelişimimizi göremez'
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14 Şubat 2021 02:37
Inter teknik direktörü Antonio Conte, Lazio karşısında liderlik mücadelesi verecekleri maç öncesinde konuştu.

Takımının Lazio karşısında önemli bir sınav vereceğinin altını çizen İtalyan hoca, "Çalışmaya devam ediyoruz ve henüz istediğimiz yerde değiliz. Hak ettiğimiz sonuçları alamadığımız Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası'ndan sonra ligde zirve için mücadele ediyoruz. Lazio karşılaşmasında Inter önemli bir sınav verecek" sözlerini kullandı.

Inter'deki görev süresinde takımın itibarını yeniden kazandığını belirten Conte, "Inter'in görevim döneminde yeniden itibarını kazandığını düşünüyorum. Çok çalışıyoruz, yerimiz tesadüf değil ve yalnızca bir aptal gösterdiğimiz gelişmeyi fark edemez. Rakiplerimiz de yükselişimizin farkında ve bu yüzden bize saygı duyuyorlar." diye konuştu.

Inter, Milan'ın puan kaybettiği haftada Lazio karşılaşmasını kazandığı takdirde ezeli rakibini geçerek Serie A'da zirveye yerleşecek.



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