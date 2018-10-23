Cocu'dan Eljif Elmas'a uyarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü, genç orta saha oyuncusubazı uyarılarda bulundu.Hollandalı teknik adam, öğrencisinin dikine oynamasından ve dinamik oyunundan memnun olduğunu belirtti.Ancak Eljif tarafından kritik yerlerde kaybedilen toplar, sarı-lacivertliler için kalede tehlike yarattı.Phillip Cocu da, bu konuda oyuncusundan daha dikkatli olmasını istedi.