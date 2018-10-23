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Cocu'dan Eljif Elmas'a uyarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, genç orta saha oyuncusu Eljif Elmas'a bazı uyarılarda bulundu.

Kaynak: Milliyet
Cocu'dan Eljif Elmas'a uyarı!
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23 Ekim 2018 03:29
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip  Cocu, genç orta saha oyuncusu Eljif Elmas'a bazı uyarılarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, öğrencisinin dikine oynamasından ve dinamik oyunundan memnun olduğunu belirtti.

Ancak Eljif tarafından kritik yerlerde kaybedilen toplar, sarı-lacivertliler için kalede tehlike yarattı.

Phillip Cocu da, bu konuda oyuncusundan daha dikkatli olmasını istedi.

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