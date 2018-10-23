Cocu'dan Eljif Elmas'a uyarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, genç orta saha oyuncusu Eljif Elmas'a bazı uyarılarda bulundu.
Hollandalı teknik adam, öğrencisinin dikine oynamasından ve dinamik oyunundan memnun olduğunu belirtti.
Ancak Eljif tarafından kritik yerlerde kaybedilen toplar, sarı-lacivertliler için kalede tehlike yarattı.
Phillip Cocu da, bu konuda oyuncusundan daha dikkatli olmasını istedi.
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Hollandalı teknik adam, öğrencisinin dikine oynamasından ve dinamik oyunundan memnun olduğunu belirtti.
Ancak Eljif tarafından kritik yerlerde kaybedilen toplar, sarı-lacivertliler için kalede tehlike yarattı.
Phillip Cocu da, bu konuda oyuncusundan daha dikkatli olmasını istedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın