Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ve Brezilyalı futbolcu Giuliano, Portekiz'de oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi.Benfica maçı öncesi konuşan Phillip Cocu, ''Artık lig dönemi başlıyor, gerçek futbol başlıyor. Benfica çok kaliteli, çok büyük bir takım ama kendi kalitemize de güvenimiz sonsuz. Böyle bir atmosferde, statta maça çıkmaktan dolayı mutluyuz. Biz de mücadelemizi sonuna kadar sergileyeceğiz. İkinci maçta taraftarımızın önünde turu geçmek istiyoruz.'' diyerek basın toplantısına başladı.Yeni bir oyun anlayışları olduğunu dile getiren Cocu, ''Yarın oynayacağımız maça hazırız. Çok sayıda hazırlık maçı oynadık. Aslında oyuncu anlamında çok büyük bir değişiklik olmadı ama yeni bir teknik direktör, yeni bir oyun anlayışı var. Oyuncularımın gayretinden dolayı çok memnunum. Avrupa'da oynuyorsanız küçük, büyük takım yoktur. Her maç maksimum seviyenizi göstermeniz gerekiyor. Rakibe saygı gösteriyoruz ama bu saygının adı korku değil. Saygı ve korkuyu ayırmak gerekiyor. Son dakikaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.'' dedi.Eksik oyuncular hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, ''Souza bu takımın bir parçası, önemli bir oyuncu. Cezası nedeniyle iki maçta da bizimle olamayacak. Oynayamayacak ama takıma yardım edebileceğini düşündüğümüz için buraya getirdik. Kimin oynayıp oynamayacağı hakkında bir şey söyleyemem. Taktiksel bir maça çıkacağız. Yarını bekleyelim ve sahaya kimin çıkacağını görelim.'' diyerek ilk 11 için net bir açıklama yapmadı.Portekiz ekibi Benfica'yı değerlendiren Cocu, ''Savunmayı iyi yapmalıyız ama sadece savunma yaparak sahada olamazsınız. Aynı zamanda ofansif oynamaya çalışacağız. Benfica'nın çok sayıda yaratıcı oyuncusu var. Dribling yapan oyuncu sayısı çok fazla. Geçiş oyununu iyi yapıyorlar. Birlikte olduklarında güçlü bir takım. Bizim maksimum seviyemizi sahaya yansıtmalıyız. Evimizde oynayacağımız maç öncesi avantajı elimize almalıyız.'' şeklinde konuştu.Fenerbahçe'nin 10 numarası Giuiliano ise, ''Çok zor bir rakiple karşılaşacağız. Böyle maçlar oynamaya alışık bir takım. Biz çok iyi hazırlandık. Çok iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Yeni bir hocamız, yeni bir çalışma şeklimiz var. Benfica karşısında bu çalışma şeklini göstermek istiyoruz. Yarın bu turu kimin geçeceği belli olmayacak. İki maçlı bir eşleşme. İyi bir futbol oynamak, rakibi rahatsız etmek istiyoruz. Topa sahip olup iyi bir karşılaşma geçirmek istiyoruz.'' diyerek sözlerine başladı.Deplasmanda oynayacakları maç hakkında konuşan yıldız futbolcu, ''Böyle karşılaşmalar, bir futbolcu olarak en iyi hissettiğiniz akşamlardır. Maça gidersiniz ve stadın dolu olduğunu görürsünüz. Böyle olması bizim için bir fırsat. Çok tutkulu Benfica taraftarı önünde oynayacağımız maç bizim için fırsat. Kendimizi gösterebilmek için bir fırsat. Maçın başında baskı yapıp onların istediklerini yapmasını engellersek, bizim için avantaj olur. Sonuç olarak sahaya çıkacak olan taraftarlar değil, futbolcular.'' diye konuştu.Benfica'nın geçen sezon en çok gol atan futbolcusu Jonas'ın takımdan ayrılmasını değerlendiren Giuliano, ''Jonas, gayet iyi tanıdığım bir futbolcu. Çok iyi sezonlar geçirdi. Onun durumu hakkında görüş bildirmek istemiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyorum. Jonas'ın olmamasının bizim için işleri kolaylaştıracağını düşünmüyorum ama Benfica'nın kalitesini bir tık alta çekmiş olabilir.'' sözlerini kullandı.Rakip Benfica'yı değerlendiren Fenerbahçe'nin 10 numarası, ''Analiz, hocamızın işi. İyi savunma yapan bir takım. Kendi sahalarında oynayacaklar, baskı yapacaklarını düşünüyorum. Kaliteli bir takımla karşılaşacağız ama biz de kaliteliyiz. Biz de iyi defans yapmasını, kontra atağa çıkmasını biliyoruz.'' dedi.