Club Brugge'den Samatta açıklaması: 'Listemizde değil'

Fenerbahçe'de henüz beklentileri karşılayamayan ve adı transfer dedikodularına karışan Mbwana Samatta için taliplerinden biri olarak gösterilen Club Brugge'den açıklama geldi.



Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, forvet transferi yapacaklarını ancak Samatta'nın gündemlerine gelmediğini söyledi.



Basın toplantısında konuşan teknik adam, "Forvet için elimizde birçok aday var, isimleri de konuşuyoruz ancak Samatta'nın adı hiç geçmedi, gündemimize gelmedi. Samatta, bizim istediğimiz profile uygun değil, onunla ilgili bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.



BELÇİKA'DA İSTATİSTİKLERİ PARLAK



Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü, bu sezon Süper Lig'de 7 maçta 2 gol attı.



Samatta, Genk kariyerinde ise 191 resmi maçta 76 gol atıp 20 asist yapmıştı. Bu performansıyla parlayan Samatta, Ocak 2020'de 10.5 milyon euro bonservis karşılığı Aston Villa'ya transfer olmuştu.



