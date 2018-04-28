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''City, Tottenham, United ve bir Ferrari'ye sahip olmak isterdim''

Swensea Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, haftasonu oynayacaklar Chelsea mücadelesi öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
''City, Tottenham, United ve bir Ferrari'ye sahip olmak isterdim''
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28 Nisan 2018 14:48
Bir dönem Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştıran, şimdilerde ise İngiltere Premier Lig takımlarından Swensea'nin başında olan Carlos Carvalhal'den ilginç itiraflar geldi. 
Swensea teknik direktörü Carvalhal, geçtiğimiz hafta 5-0 mağlup oldukları Manchester karşılaşması ile ilgili konuştu ve 'normal' olduğunu söyledi.

Portekizli çalıştırıcı, konuşmasının devamında, ''Tottenham, Manchester United ve Manchester City'e kaybettik çünkü bizden daha iyiler. Onlara karşı kazanmak isterdim, aynı zamanda bir Meredes veya Ferrari'ya de sahip olmak isterdim.'' dedi.

TAKIMIMA GÜVENİYORUM

Tecrübeli çalıştırıcı, sözlerinin devamında, 'Kendimize bağlu olduğumuz bir pozisyondayız, odaklanmalıyız. Kendime ve takımıma güveniyorum.'' ifadelerini kullandı.

Carvalhal bu sezon Swensea ile çıktığı maçlarda 8 galibiyet 5 mağlubiyet 8 beraberlik elde etti ve ligde 18. sıradaki Southampton'un 3 puan üzerinde 17. sırada bulunuyor. 

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