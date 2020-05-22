Galatasaraylı Younes Belhanda'nın talipleri arasında olduğu belirtilen Çin kulübü Tianjin Teda'dan açıklama var...Çin ekibinin yetkilileri, "Belhanda çok iyi bir futbolcu. Ancak transfer olacağı yönündeki haberler doğru değil. Şu an bir belirsizlik var. Ligin geleceği, statü ve yabancı kontenjanı belirsiz. O yüzden transfer çalışmalarını kesinlikle sonraya bıraktık" dedi.Sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi olan Belhanda, bu yaz döneminde satılacak.