CHP SEÇİM SANDIK SONUÇ TAKİP SİSTEMİ 2. TUR EKRANI - CHP seçim sandık takip sistemi sts.chp.org.tr giriş

CHP SANDIK TAKİP SİSTEMİ 2. TUR SONUÇ EKRANI!



Cumhuriyet Halk Partisi (

Yurttaşlar, https://sts.chp.org.tr sitesinde T.C. kimlik numaralarını girerek kendi sandıklarında verilen oyları görebiliyor.



Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin oyların ayrı ayrı gösterildiği sitede, sandık sonuçlarında hata görüldüğü takdirde bildirim de yapılabiliyor.



Yurttaşlar, sandık sonuçlarına ilişkin hatayı ad-soyad, telefon ve e-posta adreslerini girerek CHP'nin sistemine gönderebiliyor.



CHP SEÇİM SANDIK TAKİP SİSTEMİ SORGULAMA EKRANI - TIKLAYINIZ



ISLAK İMZALI TUTANAKLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ



CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.



Çelik, 14 Mayıs seçimlerinin tamamlandığını ve cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığını anımsattı.



Başkanlığını yürüttüğü CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezinin (BİTEM) 2010'da kurulduğunu belirten Devrim Barış Çelik, merkezin 8 seçim ve referandum tecrübesine sahip olduğunu aktardı.





Çelik, "BİTEM, 'CHP İntranet' ve 'CHPnet' adını verdiğimiz bilişim sistemleri hem CHP örgütlerinin yönetilmesini kolaylaştırıcı görevler üstleniyor hem de seçim sonuç sistemi ve mobil uygulamalarımız ile seçim günü sahadan veri akışını sağlıyor. Seçim günü seçim sistemimiz hiçbir zafiyete uğramadan çalışmış, çeşitli bant daraltma teşebbüsleri önceden tespit edilip çözülmüştür. Siber saldırılar anında bertaraf edilmiştir." diye konuştu.



"Bizim seçim sistemimizin esası sandık güvenliğidir." diyen Çelik, seçim gününde, oy verme işleminin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinin, ıslak imzalı tutanakların teslim alınmasına bağlı olduğunu vurguladı.



Çelik, 14 Mayıs'ta sisteme girdikleri ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ile Yüksek Seçim Kurulunun SEÇSİS'e girdiği oylar arasında farklılıklar tespit edildiğini bildirerek, CHP aleyhine farklılık bulunan sandıklardan 2 bin 645'inin düzelttirildiğini söyledi.



''VATANDAŞLARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN''



Çelik, şunları kaydetti:



"Seçimin ilk turunda kullanılan teknolojik altyapıyla ve sistem mimarisiyle ilgili olarak, göreve geldiğimiz günden itibaren Türkiye'nin saygın uzmanlarıyla fikir alışverişinde bulunduk ve gelen tüm önerilerle ilgili aksiyon aldık. Veri güvenliğini ve veri hızını arttırmaya yönelik yeni nesil teknolojilerle sistem mimarimizi güncelledik. Ayrıca sandık sonuçlarının anlık analizleri için yapay zeka teknolojilerini sistemimize entegre ederek sandık sonuç takip sistemimizi güncelledik. Güncellediğimiz teknolojik altyapımız, şu anda alanında uzman kişiler tarafından test ediliyor. CHP'nin seçim sistemi konusunda tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Biz seçim güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri aldık. Siz sandığa gelin, oyunuzu kullanın ve gerisini CHP'ye ve Millet İttifakı'na bırakın."



Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemine kaydedilen sandık sonuçlarını yurttaşların kontrolüne açtı.Yurttaşlar, https://sts.chp.org.tr sitesinde T.C. kimlik numaralarını girerek kendi sandıklarında verilen oyları görebiliyor.Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin oyların ayrı ayrı gösterildiği sitede, sandık sonuçlarında hata görüldüğü takdirde bildirim de yapılabiliyor.Yurttaşlar, sandık sonuçlarına ilişkin hatayı ad-soyad, telefon ve e-posta adreslerini girerek CHP'nin sistemine gönderebiliyor.CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.Çelik, 14 Mayıs seçimlerinin tamamlandığını ve cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığını anımsattı.Başkanlığını yürüttüğü CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezinin (BİTEM) 2010'da kurulduğunu belirten Devrim Barış Çelik, merkezin 8 seçim ve referandum tecrübesine sahip olduğunu aktardı.Çelik, "BİTEM, 'CHP İntranet' ve 'CHPnet' adını verdiğimiz bilişim sistemleri hem CHP örgütlerinin yönetilmesini kolaylaştırıcı görevler üstleniyor hem de seçim sonuç sistemi ve mobil uygulamalarımız ile seçim günü sahadan veri akışını sağlıyor. Seçim günü seçim sistemimiz hiçbir zafiyete uğramadan çalışmış, çeşitli bant daraltma teşebbüsleri önceden tespit edilip çözülmüştür. Siber saldırılar anında bertaraf edilmiştir." diye konuştu."Bizim seçim sistemimizin esası sandık güvenliğidir." diyen Çelik, seçim gününde, oy verme işleminin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinin, ıslak imzalı tutanakların teslim alınmasına bağlı olduğunu vurguladı.Çelik, 14 Mayıs'ta sisteme girdikleri ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ile Yüksek Seçim Kurulunun SEÇSİS'e girdiği oylar arasında farklılıklar tespit edildiğini bildirerek, CHP aleyhine farklılık bulunan sandıklardan 2 bin 645'inin düzelttirildiğini söyledi.Çelik, şunları kaydetti:"Seçimin ilk turunda kullanılan teknolojik altyapıyla ve sistem mimarisiyle ilgili olarak, göreve geldiğimiz günden itibaren Türkiye'nin saygın uzmanlarıyla fikir alışverişinde bulunduk ve gelen tüm önerilerle ilgili aksiyon aldık. Veri güvenliğini ve veri hızını arttırmaya yönelik yeni nesil teknolojilerle sistem mimarimizi güncelledik. Ayrıca sandık sonuçlarının anlık analizleri için yapay zeka teknolojilerini sistemimize entegre ederek sandık sonuç takip sistemimizi güncelledik. Güncellediğimiz teknolojik altyapımız, şu anda alanında uzman kişiler tarafından test ediliyor. CHP'nin seçim sistemi konusunda tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Biz seçim güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri aldık. Siz sandığa gelin, oyunuzu kullanın ve gerisini CHP'ye ve Millet İttifakı'na bırakın."

CHP seçim sandık takip sistemi sorgulama açıldı. Seçim sonuçlarını teyit etmek isteyen vatandaşlar, partilerin kendi sonuçlarını paylaştıkları resmi siteleri bulmaya çalışıyor. 6'lı Masa yani Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaç oy aldığı arama motorlarında en çok sorulan sorular arasında yerini aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçim özel bir veri paylaşım sayfası yayına aldı. Yayına alınan sayfada henüz veri paylaşımı başlamadı. Peki CHP seçim sandık takip sistemi giriş nasıl yapılır?