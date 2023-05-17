OY VE ÖTESİ TUTANAK SİSTEMİ SORGULAMA GİRİŞİ





ISLAK İMZALI TUTANAKLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ







Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemine kaydedilen sandık sonuçlarını yurttaşların kontrolüne açtı.



CHP SEÇİM SANDIK TAKİP SİSTEMİ SORGULAMA EKRANI - TIKLAYINIZ



Yurttaşlar,



Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin oyların ayrı ayrı gösterildiği sitede, sandık sonuçlarında hata görüldüğü takdirde bildirim de yapılabiliyor.



Yurttaşlar, sandık sonuçlarına ilişkin hatayı ad-soyad, telefon ve e-posta adreslerini girerek CHP'nin sistemine gönderebiliyor.



YSK VURGUSU





CHP, söz konusu sitedeki bazı veriler ile ıslak imzalı tutanakların birbirini teyitlemediği yönündeki şikayetler ardından bir vurgu yaptı. Siteye yeni eklenen notta, verilerin CHP'ye değil YSK'ye ait olduğu vurgulandı.



Siteye yeni konulan not şöyle:



Bu site oy verdiğiniz sandığın YSK tarafından açıklanan sonuçlarını incelemeniz ve bir sorun varsa itiraz etmeniz için hazırlanmıştır. Bu sitedeki veriler CHP örgütünün girdiği veriler değil, YSK'nın verileridir. Bu sebepten bu siteye erişim YSK'nın sonuçları tamamlandıktan sonra yayına açılmıştır.



14 ayıs seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçları açıklaması beklenirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik" diyen Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:



– Türkiye tarihinin en önemli ve en yoğun katılımlı seçimlerinden birini dün gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 192.169 sandıkta 50 milyonun üzerinde vatandaşımız oy kullandı.



– Oy kullanma işleminin sona ermesi ve sayım işlemlerinin başlaması itibarıyla; 192.214 sandıkta daha önceden görevlendirdiğimiz Sandık Kurulu Üyesi, Okul Bilişim Sorumlusu, Müşahitlerimiz ve Sandık Sonuç Giriş Sorumlusu arkadaşlarımız vasıtası ile sonuçlar ilk andan itibaren sorunsuz şekilde genel merkezimize aktarılmaya başlandı.



BİR SANİYE DAHİ KESİNTİYE UĞRAMADI



– Bu operasyon süresince oluşabilecek tüm riskleri sıfıra indirmek adına sistemlerimizi bizzat takip ettim. Sistemlerimizin maruz kaldığı yüzlerce siber saldırıya karşı anlık müdahaleler ile sistemlerimizi ayakta tutmayı başardık ve veri akışımız bir saniye dahi kesintiye uğramadı.



– Sistemlerimize yurt dışı kaynaklı yapılabilecek yüklü saldırıların önüne geçmek için yurt dışından erişime kapattık. Bu bir güvenlik önlemiydi ancak bazı kaynaklarca bizim erişime kapattığımız ve seçim akşamı açık olmasına ihtiyaç duymadığımız subdomainler üzerinden sistemlerimizin çöktüğü yönünde bir algı inşa edildiğini görmekteyiz. Bu iddialar gerçekle bağdaşmamaktadır.



HİÇBİR ZAMAN TAAHHÜT ETMEDİK



– Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik. Bizim birincil önceliğimiz tüm sandıklardan doğru sonucu almak ve ihtilaflı durumlar olması halinde de bunlara hızlıca hukuki itiraz süreçlerini başlatabilmektir. Bu nedenlede seçim akşamı bizzat bu operasyonun başında bulunarak, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti yöneticilerimize ve ittifak bileşinlerimize anlık olarak sistemlerimiz üzerinden gelen verilerin aktarımını sağlamış bulunmaktayız.



TARİHİ BİR ROL OYNADILAR



– Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadroları ve gönüllü arkadaşlarımız en hızlı şekilde sandık başından sonuçları alarak genel merkezimize ulaştırmış ve AKP Genel Başkanı'nın oldu bittiye getirerek 'seçimi kazandık' deme hevesini kursağında bırakarak seçimlerin ikinci tura kalması adına tarihi bir rol oynamıştır.



KARARLILIK İLE DEVAM EDİYORUZ



– Dün geceden itibaren bir saniye bile ara vermeden genel merkezimizde çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyor ve her bir oyu korumak adına sandıklarda, il/ilçe seçim kurullarında ve genel merkezimizde canla başla mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız yapmak için ikinci tur seçim çalışmalarımıza aynı kararlılık ile devam ediyoruz.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemine kaydedilen sandık sonuçlarını yurttaşların kontrolüne açtı.Yurttaşlar, https://sts.chp.org.tr sitesinde T.C. kimlik numaralarını girerek kendi sandıklarında verilen oyları görebiliyor.Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin oyların ayrı ayrı gösterildiği sitede, sandık sonuçlarında hata görüldüğü takdirde bildirim de yapılabiliyor.Yurttaşlar, sandık sonuçlarına ilişkin hatayı ad-soyad, telefon ve e-posta adreslerini girerek CHP'nin sistemine gönderebiliyor.CHP, söz konusu sitedeki bazı veriler ile ıslak imzalı tutanakların birbirini teyitlemediği yönündeki şikayetler ardından bir vurgu yaptı. Siteye yeni eklenen notta, verilerin CHP'ye değil YSK'ye ait olduğu vurgulandı.Siteye yeni konulan not şöyle:Bu site oy verdiğiniz sandığın YSK tarafından açıklanan sonuçlarını incelemeniz ve bir sorun varsa itiraz etmeniz için hazırlanmıştır. Bu sitedeki veriler CHP örgütünün girdiği veriler değil, YSK'nın verileridir. Bu sebepten bu siteye erişim YSK'nın sonuçları tamamlandıktan sonra yayına açılmıştır.14 ayıs seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçları açıklaması beklenirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik" diyen Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:– Türkiye tarihinin en önemli ve en yoğun katılımlı seçimlerinden birini dün gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 192.169 sandıkta 50 milyonun üzerinde vatandaşımız oy kullandı.– Oy kullanma işleminin sona ermesi ve sayım işlemlerinin başlaması itibarıyla; 192.214 sandıkta daha önceden görevlendirdiğimiz Sandık Kurulu Üyesi, Okul Bilişim Sorumlusu, Müşahitlerimiz ve Sandık Sonuç Giriş Sorumlusu arkadaşlarımız vasıtası ile sonuçlar ilk andan itibaren sorunsuz şekilde genel merkezimize aktarılmaya başlandı.– Bu operasyon süresince oluşabilecek tüm riskleri sıfıra indirmek adına sistemlerimizi bizzat takip ettim. Sistemlerimizin maruz kaldığı yüzlerce siber saldırıya karşı anlık müdahaleler ile sistemlerimizi ayakta tutmayı başardık ve veri akışımız bir saniye dahi kesintiye uğramadı.– Sistemlerimize yurt dışı kaynaklı yapılabilecek yüklü saldırıların önüne geçmek için yurt dışından erişime kapattık. Bu bir güvenlik önlemiydi ancak bazı kaynaklarca bizim erişime kapattığımız ve seçim akşamı açık olmasına ihtiyaç duymadığımız subdomainler üzerinden sistemlerimizin çöktüğü yönünde bir algı inşa edildiğini görmekteyiz. Bu iddialar gerçekle bağdaşmamaktadır.– Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik. Bizim birincil önceliğimiz tüm sandıklardan doğru sonucu almak ve ihtilaflı durumlar olması halinde de bunlara hızlıca hukuki itiraz süreçlerini başlatabilmektir. Bu nedenlede seçim akşamı bizzat bu operasyonun başında bulunarak, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti yöneticilerimize ve ittifak bileşinlerimize anlık olarak sistemlerimiz üzerinden gelen verilerin aktarımını sağlamış bulunmaktayız.– Dün geceden itibaren bir saniye bile ara vermeden genel merkezimizde çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyor ve her bir oyu korumak adına sandıklarda, il/ilçe seçim kurullarında ve genel merkezimizde canla başla mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız yapmak için ikinci tur seçim çalışmalarımıza aynı kararlılık ile devam ediyoruz.

Sandık başında görev alsanız da almasanız da resmi sandık sonuç tutanakları sınıf kapılarına asıldıktan hemen sonra, ulaşabildiğiniz kadar çok tutanağın fotoğrafını çekip T3 sistemine göndererek sonuçların sağlamasının yapılmasına doğrudan katkıda bulunabilirsiniz. İşte Oy ve Ötesi tutanak sistemi girişiCHP seçim sandık takip sistemi sorgulama açıldı. Seçim sonuçlarını teyit etmek isteyen vatandaşlar, partilerin kendi sonuçlarını paylaştıkları resmi siteleri bulmaya çalışıyor. 6'lı Masa yani Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaç oy aldığı arama motorlarında en çok sorulan sorular arasında yerini aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçim özel bir veri paylaşım sayfası yayına aldı. Yayına alınan sayfada henüz veri paylaşımı başlamadı. Peki CHP seçim sandık takip sistemi giriş nasıl yapılır?