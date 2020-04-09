Cenk Renda: 'Ligler tescil edilmeli'

Fenerbahçe Beko Menajeri Cenk Renda, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalar yaptı.Cenk Renda, "Oyuncuların toparlanması için 3 hafta lazım. Takımların düşünceleri alındı. Geneli ligin mevcut durumda tescil edilmesini istiyor. Euroleague de BSL de oynanmaz" dedi.Koronavirüsü yenen Cenk Renda, "Tomografide leke gördüler, hastaneye yatırdılar. İki negatif çıkınca taburcu ettiler. 10 Nisan'da kontrolüm var. Hastanede 'Çocuklarımı görebilecek miyim?' korkusu beni çok yıprattı. Fatih Terim de hastanede yandaki odadaydı. Ona da mesajımı gönderdim." şeklinde konuştu.