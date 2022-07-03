Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 7. ayağındaki ana yarışı 18. sırada tamamladı.
SILVERSTONE PİSTİ 29 TUR ÜZERİNDEN YAPILDI
İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 29 tur üzerinden yapıldı.
CEM BÖLÜKBAŞI 18. OLDU
Charouz takımı adına yarışan Cem, 19. cepten başladığı mücadeleyi 18. sırada bitirdi. Logan Sargeant (Carlin takımı) birinci, Theo Pourchaire (ART) 2'nci, Liam Lawson (Carlin) ise 3'üncü sırayı aldı. Formula 2'de sezonun Avusturya'daki 8. ayağı, 9-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
SILVERSTONE PİSTİ 29 TUR ÜZERİNDEN YAPILDI
İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 29 tur üzerinden yapıldı.
CEM BÖLÜKBAŞI 18. OLDU
Charouz takımı adına yarışan Cem, 19. cepten başladığı mücadeleyi 18. sırada bitirdi. Logan Sargeant (Carlin takımı) birinci, Theo Pourchaire (ART) 2'nci, Liam Lawson (Carlin) ise 3'üncü sırayı aldı. Formula 2'de sezonun Avusturya'daki 8. ayağı, 9-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
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