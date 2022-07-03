Cem Bölükbaşı Formula'da 18. oldu

Formula 2'de mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Büyük Britanya'da beklenen performansı sergileyemedi ve 18. sırada yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cem Bölükbaşı Formula'da 18. oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2022 15:38
Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 7. ayağındaki ana yarışı 18. sırada tamamladı.

SILVERSTONE PİSTİ 29 TUR ÜZERİNDEN YAPILDI

İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 29 tur üzerinden yapıldı.

CEM BÖLÜKBAŞI 18. OLDU

Charouz takımı adına yarışan Cem, 19. cepten başladığı mücadeleyi 18. sırada bitirdi. Logan Sargeant (Carlin takımı) birinci, Theo Pourchaire (ART) 2'nci, Liam Lawson (Carlin) ise 3'üncü sırayı aldı. Formula 2'de sezonun Avusturya'daki 8. ayağı, 9-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ