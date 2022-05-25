Ceferin'den Real Madrid'e: 'Şikayet etmeyin!'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Kylian Mbappe'nin PSG'deki sözleşmesinin uzatılmasına yönelik itirazlardan sonra UEFA'ya ne yapılması gerektiğinin söylenemeyeceğini açıkladı.



BBC Sport'a konuşan Ceferin, "UEFA'nın oldukça katı FFP kuralları var. Kurallarımıza saygı duyanlar turnuvalarımızda oynayabilir, duymayanlar oynayamaz. Bakın Real Madrid ya da başka biri UEFA'ya ne yapacağını söyleyemez. PSG'ye öfkeli olduklarını biliyorum ama Real Madrid'in de Mbappe'ye yaptığı teklif benzerdi." dedi.



Ceferin, "Bunu defalarca söyledim ve tekrar söyleyeceğim. Katarlılar'ın, BAE'lilerin veya Amerikalılar'ın neden bir kulübün sahibi olmamaları gerektiğine dair bir argüman söyleyin. Kulüplerin taraftarlara ait olduğunu söylüyorsanız, diğer İngiliz kulüplerinin de sahipleri var. ABD'den, Ortadoğu'dan, İngiltere'den sahipleri var. Yani tamamen aynı durum bence ve somut bir gerekçe göstermeden yapılan bu suçlamalardan gerçekten bıktım." ifadelerini kullandı.



UKRAYNA'NIN DURUMU



Ceferin, ayrıca Ukrayna'daki durum hakkında da konuştu.



UEFA Başkanı, gelecek sezon da Ukrayna kulüplerinin iç saha maçlarını ülkelerinde oynayamayacağını söyledi.





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