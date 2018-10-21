Carmelo, 2006'daki kavgasını hatırladı

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Carmelo Anthony, dün gece Staples Center'da gerçekleşen kavga sonrası 12 yıl önce saha içinde ettiği kavgayı ve uzaklaştırma cezasını hatırladı.Houston Rockets guardı Chris Paul ve Los Angeles Lakers guardı Rajon Rondo ile forvet Brandon Ingram arasında çıkan dün geceki kavga, tarafların birden maç uzaklaştırma cezası almalarına yol açacağa benziyor ve buna benzer bir kavgada en son 2006 yılında Carmelo Anthony de bulunmuştu.Dönemin Knicks guardı Mardy Collins'e yumruk attığı için Carmelo, 15 maç uzaklaştırma cezası almıştı.Kavganın çıkma sebebi, o dönem Carmelo'nun Denver Nuggets'taki takım arkadaşı J.R. Smith'in Collins tarafından sportmenlik dışı faule maruz kalmasıydı ve iki takım üyelerinin de tartışmaya girmesi sonrasında, Melo, Collins'in yüzüne yumruğu vurmuştu.O sırada ligin en skorer ismi olan Melo, olaydan üç gün sonra NBA tarafından 15 maçlık bir uzaklaştırma almıştı. Knicks ve Nuggets organizasyonları da 500'er bin dolar cezaya çarptırılmışlardı. Bunun dışında Smith ve Nate Robinson 10'ar maç, Collins altı, Knicks forveti Jared Jeffries dört, Knicks pivotu Jerome James ve dönemin Nuggets pivotu Nene ise benchi terkettikleri için birer maç ceza almıştı.Melo, o dönemi şöyle hatırlıyor:İşte Melo'ya 15 maç ceza aldıran o yumruk: