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Canlı | Fenerbahçe - Feyenoord

Hazırlık maçında Fenerbahçe, İstanbul'da Feyenoord ile karşılaşıyor.

Kaynak: Sporx.com
Canlı | Fenerbahçe - Feyenoord
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21 Temmuz 2018 20:58
Hazırlık maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Feyenoord'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE: 3

FEYENOORD: 0

GOL: 7' Elif Elmas, 14' Giuliano (P), 18' Valbuena

Fenerbahçe teknik direktörü Philipp Cocu, Feyenoord karşısında Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Barış Alıcı, Elif Elmas, Alper, Valbuena, Giuliano 11'ine şans verdi.

Feyenoord ise Bijlow, St. Juste, Botteghin, van der Heijden, Malacia, Wehrmann, Toornstra, Vilhena, Berghuis, van Persie, Larsson 11'i ile sahada olacak.

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