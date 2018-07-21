Canlı | Fenerbahçe - Feyenoord

Hazırlık maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Feyenoord'u konuk ediyor.
FENERBAHÇE: 3
FEYENOORD: 0
GOL: 7' Elif Elmas, 14' Giuliano (P), 18' Valbuena
Fenerbahçe teknik direktörü Philipp Cocu, Feyenoord karşısında Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Barış Alıcı, Elif Elmas, Alper, Valbuena, Giuliano 11'ine şans verdi.
Feyenoord ise Bijlow, St. Juste, Botteghin, van der Heijden, Malacia, Wehrmann, Toornstra, Vilhena, Berghuis, van Persie, Larsson 11'i ile sahada olacak.
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FENERBAHÇE: 3
FEYENOORD: 0
GOL: 7' Elif Elmas, 14' Giuliano (P), 18' Valbuena
Fenerbahçe teknik direktörü Philipp Cocu, Feyenoord karşısında Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Barış Alıcı, Elif Elmas, Alper, Valbuena, Giuliano 11'ine şans verdi.
Feyenoord ise Bijlow, St. Juste, Botteghin, van der Heijden, Malacia, Wehrmann, Toornstra, Vilhena, Berghuis, van Persie, Larsson 11'i ile sahada olacak.
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