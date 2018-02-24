Bundesliga'nın 24. haftasında Hoffenheim ile Freiburg karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Hoffenheim, 57. dakikada Andrej Kramaric ile öne geçerken Freiburg, 66. dakikada Petersen'in penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Mücadelede Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca forma giydi.
Bu sonucun ardından Hoffenheim, 32 puanla 8. sırada yer aldı. Freiburg ise 29 puanla 13. basamakta haftayı tamamladı.
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Hoffenheim, 57. dakikada Andrej Kramaric ile öne geçerken Freiburg, 66. dakikada Petersen'in penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Mücadelede Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca forma giydi.
Bu sonucun ardından Hoffenheim, 32 puanla 8. sırada yer aldı. Freiburg ise 29 puanla 13. basamakta haftayı tamamladı.
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