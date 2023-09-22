Bursluluk sınavı sonuçları meb.gov.tr 2023

Bursluluk sınavı sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın "www.meb.gov.tr" internet adresinde açıklanacak. Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak paylaşılmazken, geçtiğimiz sene olduğu gibi öğle vakti açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tarafından düzenlenen sınavı kazanan , 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanacak, burslarını ise Ekim ayı itibariyle almaya başlayacak.Bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül 2023 Cuma günü açıklanacak. Sonuçlar, MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı ancak geçtiğimiz sene olduğu gibi öğle vakti açıklanması bekleniyor.Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılıİlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara YapılacakSosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen "Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez." hükmü gereğince bursluluktan yararlanamayacak.Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar;soruların, cevap anahtarlarınınve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günüiçerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itirazbölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektirElektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. ZiraatBankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangibirine, Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla 30 TL (KDV dâhil) sınav itiraz ücretiyatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birliktebanka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak vecevaplanmayacaktır.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevapanahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr veyahttp://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on)günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacak.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkatealınmayacak.