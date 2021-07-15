Burak Elmas'tan Rosier açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Valentin Rosier transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas'tan Rosier açıklaması!
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15 Temmuz 2021 00:27
Dört büyük kulübün başkanı Habertürk TV'de Türk futbolunun sorunlarını masaya yatırırken Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfere dair bir açıklama da yapıldı.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Fransız sağ bek ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilirken Portekiz basını sarı-kırmızılıların Rosier'in bonservisi için Sporting ile anlaştığını öne sürmüştü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise bunu yalanladı.

Habertürk TV'ye konuşan Elmas, "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ricası üzerine Galatasaray'ın Valentin Rosier için yaptığı girişimlerden vazgeçtiği öğrenildi.


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