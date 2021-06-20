Burak Elmas'ın annesi ve babası konuştu: 'Çok gururluyuz'

Nefes kesen bir kongrenin ardından Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas ve babası Sezgin Elmas, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.



Oğullarının başkan olmasıyla büyük gurur duyduklarını belirten Elmas çifti şu ifadeleri kullandı:



SEZGİN ELMAS: GALATASARAY KAZANDI



"Çok memnunuz. Çok heyecanlı bir seçim oldu. Galatasaray'da 10-15 seçime katıldım. İlk defa bu kadar heyecanlı, adayların birbirine yakın yarıştığı bir seçim oldu. Çok mutluyuz. Allah bugünleri gösterdi. İnşallah Allah utandırmaz. Galatasaray burada çok büyük bir başkan kazandı. Çok büyük bir ekip kazandı. Bence Galatasaray tarihinin en etkin yönetim kuruluyla çalışacaklar. İnşallah Allah muvaffak eder."



SANİYE ELMAS: BEN YETİŞTİRDİĞİM ÇOCUĞU BİLİYORUM



"Son derece gururluyum. Bence Galatasaray kazandı. Çünkü ben yetiştirdiğim çocuğu biliyorum, onlar da görsün istiyorum. Bundan sonra işleri Galatasaray'ı daha da ileriye götürmek olsun. Başlarında da biz duracağız zaten. Kontrol bizde, taraftarda!.."



