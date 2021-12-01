Burak Elmas: "Fatih Terim'in cezasına itiraz ettik"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in cezasıyla ilgili konuştu.

Haber; AA
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Burak Elmas: 'Fatih Terim'in cezasına itiraz ettik'
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01 Aralık 2021 16:16
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktörü Fatih Terim'e Fenerbahçe maçı sonrası verilen ceza için itiraz ettiklerini açıkladı.

Tahkim'in kararını beklediklerini söyleyen Elmas, "Fatih Terim'e verilen ceza için itirazda bulunduk. Tahkim Kurulunun kararını bekliyoruz" dedi.

Fatih Terim, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görmüş ve 5 maç ceza almıştı.


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