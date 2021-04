Bülent Uygun: '10 kişi kalmamıza rağmen yürek koyduk'

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, maçta 10 kişi kalmalarına rağmen, iyi oynadıklarını ve çok fazla pozisyona girdiklerini söyledi.



Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güçlü bir takıma karşı pozisyon vermeden, 40 dakika on kişi oynadıklarını belirtti.



VAR'da görev yapan hakem Hakan Ceylan'a tepki gösteren Uygun, "Dirseğine vuran pozisyonu göremeyen, gördüğünü veremeyen bir sürecin içinde penaltımız da verilmedi. Sabo ile girdiğimiz bir pozisyonda kaleci iyi çıkardı. Benzer bize verilmeyen pozisyonlarda rakibe çok faul verildi. Her şeye rağmen iyi mücadele ettik. Bunun sonunda bir puan aldık. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.



Oyun içinde taktiksel değişikliklere gitmek zorunda kaldıklarının altını çizen Uygun, "Kazanma adına çalıştık ve şans yakaladık ama bir puan aldık. Daha önümüzde kazanılması gereken çok maç var. Bize destek olanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



İyi pas yapan bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:



"Çok iyi pas yapıyorlar. Bu takım bu kimliği Şenol Can hocam ile sezon başından bu yana kazanmış. Şenol hocamı tebrik ediyorum. Rakibimiz her bölgede çok iyi pas yapıyor. Rakibe doğru baskıyı kurmamız lazımdı. Bunu kurmaya çalışıyoruz. 10 kişi kalmamıza rağmen oyuncularımız yüreği ile takım oyununu sahaya yansıttılar. Her şeye rağmen pozisyona giren biziz, rakibin pozisyonu yok. 10 kişi kalmamıza ve taktir haklarının hepsini onlara verilmesine rağmen, penaltımız verilmemesine rağmen. Futbolcularımızı kutluyorum."