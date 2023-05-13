Haber Tarihi: 13 Mayıs 2023 09:57 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 09:57

Bugün noterler açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 2023 | Noter hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri 2023

Noter çalışma saatleri resmi işlemlerini yapmak isteyenler tarafından en çok araştırılan konulardan biri. Peki bugün noterler açık mı, hafta içi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası saatleri nedir? İşte noter çalışma saatleri 2023...

Bugün noterler açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 2023 | Noter hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri 2023
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Noterlerde her gün pek çok vatandaş işlem gerçekleştiriyor. Noter çalışma saatleri resmi işlemlerini yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki noterler bugün açık mı? Noterler cumartesi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Hafta sonu ve hafta içi noterlerin çalışma saatleri detayları.
NOTER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'a kadar hizmet veriyorlar.

NOTERLER CUMARTESİ PAZAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Resmi daireler hafta içi günlerinde hizmet verdiği için noterler de bu süre aralığında açık olur. Bu nedenle noter cumartesi ve pazar günü açık değildir. Fakat nöbetçi noterler, hafta sonu noterde işi olan kişilere acil durumlarda kolaylık sunar.

CUMARTESİ NÖBETÇİ NOTER VAR MI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında açık ve çalışıyor. Hafta sonu nöbetçi olan noterler kurumun resmi internet sitesi üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

NOTERLER HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermekte. 

NÖBETÇİ NOTERLERDE FİYAT FARKI VAR MI?

Nöbetçi noterlerdeki fiyat tarifesi ile hafta içi noter işlemleri aynıdır.

NOTERLER BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?


Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.

NOTER ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Noterler 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası vermektedir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişiklik gösterebilir.

NOTERLER CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?

Noterler, devlet kurumu olduğu için hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10.00 - 16.00 aralığında hizmet vermektedir.

NOTERLER BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Noterler, Hukukçu Kimliği ile bağımsız, tarafsız işlem yapan, bu işlemleri belgelendiren ve bu belgelere resmiyet kazandıran bir kurumdur. Türkiye Noterler Birliği'nin inşası 2009 yılında tamamlanan merkez binası Ankara, Söğütözü'nde bulunmaktadır. Kurallara uygun şekilde kurulmuş bütün noterler, bu birliğin üyesidirler. Aralarında rekabet söz konusu değildir.

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Dört yıllık bir dönem için Türkiye Noterler Birliği Kongresince görevlendirilir. Kurulun dört asil dört de yedek üyesi vardır.

Türkiye Noterler Birliği, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:4, 06510 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır. Ayrıca, 0 312 218 80 00 numaralı telefon ve 0 312 218 80 41 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz

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