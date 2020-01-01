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Bucks, koç Budenholzer ile yolları ayırmayacak

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Milwaukee Bucks, bu sezon sonrasında koç Mike Budenholzer ile yollarını ayırmayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania'ya göre Milwaukee Bucks, bu sezon sonrasında koç Mike Budenholzer ile yollarını ayırmayacak.

Bucks, normal sezonda üst üste ikinci sezonda NBA'deki en iyi dereceyi yakalamış, ancak yine Finallere ulaşamamıştı. Milwaukee, ikinci turda Miami Heat tarafından elenmiş ve 4. maçı kazanmadan önce 3-0 geriye düşmüştü.

Charania, şunları söyledi:

"Yine de şu çok kesin: Bucks'ın yönetim grubunda herkesin bu sezondan ders çıkarması ve daha iyi olması gerektiği konusunda bir anlayış var. Kadroyu kilit karar vericilerle doldurarak, kazanmaya yönelik bir zihniyet oluşturmaya devam etmeleri gerekiyor."


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