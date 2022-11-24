Bucaspor'da iki sakatlık şoku birden

TFF 2. Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'da Abdullah Balıkuy ile Lokman Gör sakatlıkları sebebiyle sezonun ilk devresini kapattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor'da iki sakatlık şoku birden
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24 Kasım 2022 15:22
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928'de iki futbolcu sakatlığı nedeniyle ilk devreyi kapattı.

Sarı-lacivertlilerin sol beki Abdullah Balıkuv ile deneyimli stoperi Lokman Gör'ün ilk yarı sonuna kadar görev alamayacağı kaydedildi. Ligin 14'üncü haftasında oynanan 1461 Trabzon maçında sakatlanan Abdullah'ın ayak bileğinde ödem tespit edilirken, son Adayaman FK mücadelesinde sahayı sedye ile terk eden Lokman'ın üst adale sorunu yaşadığı kaydedildi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928 bu hafta Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak. 
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