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Brown: "Þu ara mutlu deðiliz"

Philadelphia 76ers koçu Brett Brown, takýmýnýn bu sezon aldýðý maðlubiyetler sonrasý "mutlu olmadýklarýný" söyledi.

Philadelphia 76ers koçu Brett Brown, takýmýnýn bu sezon aldýðý maðlubiyetler sonrasý "mutlu olmadýklarýný" söyledi.

Sezonda 6-5 olan ve en son Pazar gecesi Brooklyn Nets'e 122-97 kaybederek deplasmanda henüz galibiyet siftahý yapamamýþ olan Sixers'ýn koçu, bu gece Indiana Pacers'a karþý oynayacaklarý karþýlaþmayla ilgili þu ifadeleri kullandý:

"Doðu'nun büyük çocuklarýndan birine karþý oynama fýrsatý edinecek olmamýz, kim olduðumuzu ve nerede olduðumuzu anlamamýz açýsýndan iyi bir turnusol olacak. Þu anda mutlu deðiliz, ama bize hayat verebilecek herhangi bir þey olduðundan ötürü, bu karþýlaþmanýn olmasý güzel."

Karþýlaþma bu gece TSÝ 04.00'te Bankers Life Fieldhouse'da oynanacak.





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