Brown: "Þu ara mutlu deðiliz"

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Bankers Life Fieldhouse'da oynanacak.

Philadelphia 76ers koçu Brett Brown, takýmýnýn bu sezon aldýðý maðlubiyetler sonrasý "mutlu olmadýklarýný" söyledi.Sezonda 6-5 olan ve en son Pazar gecesi Brooklyn Nets'e 122-97 kaybederek deplasmanda henüz galibiyet siftahý yapamamýþ olan Sixers'ýn koçu, bu gece Indiana Pacers'a karþý oynayacaklarý karþýlaþmayla ilgili þu ifadeleri kullandý:Karþýlaþma bu gece TSÝ 04.00'te