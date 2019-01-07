Brown: "Jimmy çizgiyi aşmadı"

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Sixers'ın başantrenörü Brett Brown, Jimmy Butler'ın yakın tarihli bir film seansı sırasında Philadelphia'nın hücumunda oynadığı rolü konusunda kendisine "saldırganca meydan okuduğunu" yayınlanan bir raporu yalanladı.Brown, Butler'in "lafını sakınmayacağını", ancak çizgiyi aşmadığını söyledi.Brown, Butler'in Joel Embiid ve Ben Simmons ile uyuşmasını istediğini de ekledi:Brown'ın diğer açıklamaları şöyleydi: