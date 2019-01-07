Brown: "Jimmy çizgiyi aşmadı"

Sixers'ın başantrenörü Brett Brown, Jimmy Butler'ın yakın tarihli bir film seansı sırasında Philadelphia'nın hücumunda oynadığı rolü konusunda kendisine "saldırganca meydan okuduğunu" yayınlanan bir raporu yalanladı.
Brown, Butler'in "lafını sakınmayacağını", ancak çizgiyi aşmadığını söyledi.
Brown, Butler'in Joel Embiid ve Ben Simmons ile uyuşmasını istediğini de ekledi: "Bunu benden daha fazla anlamaya çalışan kimse yok."
Brown'ın diğer açıklamaları şöyleydi: "Bunların hiçbirinin çizgiyi aştığını hissetmedim. Lafını sakınmayan biri. Tamamen bizimle ve fikirleri var, ama bu durumu ben teşvik ettim. Hiçbiri kimseyi şaşırtmamalı. Fikirleri var. Duyulmak istiyor. Ve duyulmalı da."