Bosh: "Kimseye işimin bittiğini söylemedim"

Serbest oyuncu Chris Bosh, yakın zamanda tekrar oyuna geri döneceğine dair söylentiler hakkında konuştu ve bu iddiaları doğruladı. "Asla işim bitti demedim"
diyen Bosh, oyuna dönme düşünceleri hakkında şu ifadeleri kullandı: "İnsanlara, hiçbir zaman işimin bittiğini söylemediğimi anlatırım. Bazen insanlara hatırlatmanız gerekiyor. Millet bana 'Tebrikler!' diyor. Baba olduğumu, aileme baktığımı anlatıyorum. Önceliğim onlar. Bununla birlikte arada ağırlık da kaldırıyorum. 5'e 5 oynamıyorum ama asıl niyetim o yönde. Hep geri dönme hedefim oldu. Bunu da insanlara söylemekten çekinmiyorum. Belli bir durumum olduğunun farkındayım." "Herkes 'Harika bir kariyerin var!' diyor. İşimin bittiğini söylememiştim. İnsanlara arada bir nerede durduğunuzu hatırlatmalısınız. En azından bir denemem gerektiğini hissediyorum. Olmazsa, sorun yok. En azından fit olurum."
Bosh, akciğerleri ve bacaklarında oluşan kan pıhtılaşması probleminden dolayı 2016'dan beri forma giyemiyor. Doktorlar, kendisinin tekrar oynamaya başlaması durumunda hayatını tehlikeye atacağından korkuyor. 33 yaşındaki oyuncu kariyerinde 19 sayı ve 8 ribaund ortalamalarına sahip.