Borussia Dortmund'dan dev hamle: Tarihin en pahalı genci!

İngiltere'de Birmingham City forması giyen genç yıldız adayı Jude Bellingham, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a transfer olmak üzere.



Alman gazetesi Bild'in haberine göre; 17 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu için Borussia Dortmund, 25 milyon euro'luk bir miktarı gözden çıkardı. Bu transfer Bellingham'ı, Bundesliga tarihinin en pahalı genç futbolcusu yapacak.



Sky Sports ise Bellingham'ın Birmingham havalimanından özel bir jetle Almanya'ya gittiğini ve sağlık kontrolünden geçtiğini ifade etti.



Dortmund ile imza aşamasında olan 17 yaşındaki Bellingham, Birmingham için çok kritik olan sezonun son iki maçında da forma giyecek.



Cumartesi günü Preston ile karşılaşacak olan Birmingham, son maçında ise Derby ile sezonun son mücadelesini oynayacak ve Championship'te kalmak için mücadele verecek.



