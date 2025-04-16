Borsa neden düşüyor? 16 Nisan BIST bugün neden düştü?

Borsa İstanbul son dakika düşüşü dikkat çekti. Altın fiyatları kritik eşik olan 4 bin TL'yi aşarken Borsa İstanbul'da ise gerileme yaşandı. Güne düşüşle başlayan Borsa, öğle saatlerinde ivmesini daha da düşürdü. Peki, Borsa neden düşüyor, bugün ne oldu? İşte, konuya dair son gelişmeler...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 değer kaybederek 9.281,94 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 111,85 puan ve yüzde 1,19 azalışla 9.281,94 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 43,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi ise yüzde 1,64 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla kaybettiren yüzde 3,93 ile inşaat oldu.

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimine ilişkin yeni gelişmeler küresel piyasalarda risk algısını yeniden artırdı. Bu durum pay piyasalarında satışlara neden olurken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de sanayi üretiminin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.