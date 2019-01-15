Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilenmaçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu.Yarına ertelenen Boluspor - Galatasaray maçı için Federasyon'un yeni bir karar alma olasılığı ortaya çıktı.TFF İcra Kurulu Meteoroloji, İl güvenliği, valilikten aldığı karar doğrultusunda karşılaşmayı yarınki maç saatini beklemeden ileri bir tarihe erteleyebilir.TFF müsabaka talimatının 11. madde, 1. fıkrasına göre TFF'nin hakları şu şekilde;a) Oynanacak her türlü müsabakanın yapılacağı saha, gün ve saati belirlemeye ve ilan etmeye,b) Müsabakanın başlama saatinden iki saat öncesine kadar elverişsiz hava koşulları sebebiyle müsabakanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermeye,c) İleri bir tarihe ertelenen müsabakanın oynanacağı saha, gün ve saati belirlemeye ve ilan etmeye,ç) Elverişsiz hava koşullarından ve hakem kararlarından doğan ertelemeler dışında, gerek gördüğü takdirde müsabakayı erteleyerek, müsabakanın oynanacağı saha, gün ve saati yeniden belirlemeye ve ilan etmeye,d) Resmi ve özel milli müsabakalar sebebi ile ertelenen diğer resmi müsabakaları, uygun görülecek tarih ve yerlerde oynatmaya, yetkilidir.