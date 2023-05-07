EHF Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Guardes'i 33-20 yenerek şampiyon olan Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımının antrenörü Birol Ünsal, "Türk hentbolu şeytanın bacağını kırdı" dedi.



Birol Ünsal, kupa töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kupanın Antalya'ya çok yakıştığını belirterek, "Ömrümü verdim diyebilirim. Saçımızı bu yolda ağarttık ama bugün 40 yılın yorgunluğu çıktı. Dünya şehriyse burası bu kupaları olmalı. Antalya'yı, Konyaaltı Belediyesini buralara taşıdığımız için çok mutluyuz. Kupa, Antalya'ya gerçekten çok yakıştı." dedi.



Birol Ünsal, daha önce iki kere bu kupada final oynadığını anımsatarak, "Üçüncü de şeytanın bacağını kırdım. Türk hentbolu şeytanın bacağını kırdı. İnşallah bundan sonraki arkadaşlarımız çok daha iyisini başarırlar." diye konuştu.





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