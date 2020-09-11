Beşiktaş'ta yeni transfer Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş'ta yeni transfer Francisco Montero'nun lisansı çıkarılmadı.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta yeni transfer Trabzonspor maçında yok
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11 Eylül 2020 18:15
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde son hazırlıklar yapılırken, sürpriz bir haber geldi.

TRT Spor'un iddiasına göre siyah-beyazlılarda yeni transfer Francisco Montero'nun lisansı çıkarılmadı, İspanyol oyuncu Trabzonspor maçında oynayamayacak.

Beşiktaş'ın, Montero yerine, önce gelecek yeni transferlere lisans çıkarma kararı aldığı ve genç oyuncuya harcama limitine takılmaması durumunda lisans çıkarılacağı belirtildi.


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