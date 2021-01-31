Beşiktaş'ta transfer henüz açıklanmadan kafilede!

Beşiktaş, transferin son günlerinde bir imzayı daha resmi olarak hazırlamaya açıklanırken, genç oyuncu Trabzonspor maçı kafilesinde yer aldı.



Eskişehirspor'dan ayrılan 17 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan, Beşiktaş'ta kafileyi stada taşıyan otobüste bulundu ve stada geldi.



Bilal Ceylan, gün içinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Elveda çocukluğum" ifadelerini kullanmıştı.



"SERGEN YALÇIN HEYECANLANDIRIYOR"



Sergen Yalçın ile ilgili görüşleri de sorulan Bilal, "Tabii ki büyük bir hoca. Beşiktaş'ta neler yaptığını görüyoruz. Çok iyi bir çıkış yakaladılar. Elinden geleni bana verecektir. Sergen Yalçın ile çalışacak olmak çok heyecanlandırıyor." demişti.



"DANI ALVES VE GÖKHAN GÖNÜL"



Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde de oynayan Bilal Ceylan, sağ bekte beğendiği isimlerle ilgili, "Dani Alves var. Bir de Gökhan Ağabey'i (Gönül) izliyorum. Küçükken hep onları izlerdim. İkisini idol olarak görüyorum kendime, yakın buluyorum." ifadelerini kullanmıştı.







