Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalmasına rağmen çalışmalarına kaleci antrenörü Sambade ile devam eden

Tolga Zengin'in ligin ikinci yarısında

Karius'u yedeklemek için siyahbeyazlı

takıma dönebileceği

öğrenildi.



Tecrübeli file bekçisinin parasal açıdan bir talebinin olmadığı ve yönetimin önereceği rakamı kabul edeceği gelen bilgiler arasında.