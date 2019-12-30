Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi

Beşiktaş'la geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve boşta olan Tolga Zengin'le ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi
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30 Aralık 2019 09:16
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalmasına rağmen çalışmalarına kaleci antrenörü Sambade ile devam eden Tolga Zengin'in ligin ikinci yarısında Karius'u yedeklemek için siyahbeyazlı takıma dönebileceği öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisinin parasal açıdan bir talebinin olmadığı ve yönetimin önereceği rakamı kabul edeceği gelen bilgiler arasında. 
 
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