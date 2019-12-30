Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalmasına rağmen çalışmalarına kaleci antrenörü Sambade ile devam eden Tolga Zengin'in ligin ikinci yarısında Karius'u yedeklemek için siyahbeyazlı takıma dönebileceği öğrenildi.
Tecrübeli file bekçisinin parasal açıdan bir talebinin olmadığı ve yönetimin önereceği rakamı kabul edeceği gelen bilgiler arasında.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Tecrübeli file bekçisinin parasal açıdan bir talebinin olmadığı ve yönetimin önereceği rakamı kabul edeceği gelen bilgiler arasında.