Beşiktaş'ta Fatih Aksoy takasında büyük kararsızlık

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Welinton'a karşılık Fatih Aksoy'un bonservisiyle verilmemesini istedi. Yönetim, Alanyaspor'la yeni anlaşma yapmanın formülünü arıyor

Haber; Türkiye
Beşiktaş'ta Fatih Aksoy takasında büyük kararsızlık
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06 Ağustos 2020 11:41
Beşiktaş'ta Welinton'a karşılık bonservisiyle Alanyaspor'a verilmesi konusunda anlaşma sağlanan Fatih Aksoy konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Başta teknik direktör Sergen Yalçın'ın anlaşmanın bu şekilde gerçekleşmesinden rahatsız olması sebebiyle genç futbolcunun Beşiktaş'ta kalma ihtimali belirdi.

Geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen ve başarılı performansıyla dikkatleri çeken 22 yaşındaki oyuncunun bu sezon Beşiktaş'a dönmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta Sergen Yalçın son lig maçının ardından genç bir kadro oluşturacaklarını belirterek, gelecek sezon forma giyecek isimlerin arasında Fatih Aksoy'un da olduğunu ifade etmişti.

CAMİA TEPKİLİ

Ancak siyah-beyazlı yönetim Fatih Aksoy'u gözden çıkardı. Genç oyuncunun bonservisiyle Alanya'ya verilmesi karşılığında 31 yaşındaki Welinton'un alınması konusunda anlaşma sağlanması çok ses getirdi. Başkan Çebi ve Sergen Yalçın'ın öz kaynaklardan daha fazla faydalanacaklarını sıkça söylemelerine rağmen yaşanan bu gelişme camiada tepkiye yol açtı. Sergen Hoca'nın, altyapıda yetiştirilen Fatih'in gönderilmesine şiddetle karşı çıktığı ve anlaşmanın revize edilmesini istediği öğrenildi. Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları'nın yaptığı anlaşmaya yöneticilerin de çok tepkili olduğu aktarıldı. 

BOYD'U VERELİM

Beşiktaş Yönetimi gelen tepkiler üzerine Alanyaspor'a "Fatih'i değil Boyd'u verelim" teklifinde bulundu. Ancak Akdeniz ekibinin cevabı "Fatih olmazsa Larin'i alalım" oldu. Yönetim Larin isteğine olumsuz cevap verince N'Sakala ve Welinton transferi tehlikeye girdi.






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