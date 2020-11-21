Beşiktaş'ta derbi öncesi Dorukhan tehlikesi

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta derbi öncesi Dorukhan tehlikesi
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21 Kasım 2020 12:00
Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Antalyaspor, Konyaspor ve Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, Başakşehir karşısında da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Teknik ekibin, bu akşam görev alacak Dorukhan'dan kart konusunda dikkatli olmasını istediği öğrenildi.



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