Beşiktaş'ın Bundesliga 2 takımlarından Bochum forması giyen Silvere Ganvoula için, Ajax ve Schalke gibi Avrupa devlerinin yanı sıra Mainz ve Düsseldorf ile yarıştığı iddia edildi.Sezon başında 400 bin euro'ya Anderlecht'ten Bochum'a giden 23 yaşındaki DR Kongolu oyuncunun 26 maçta 13 gol ve 6 asistle çok iyi bir sezon geçirdiği hatırlatıldı.Öte yandan Alman basını, Bochum'un 23 yaşındaki 1.91'lik genç yeteceği yaz transfer döneminde elinde tutmayı başaramayacağı iddia edildi.