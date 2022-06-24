WEGHORST'UN KARİYERİ

Beşiktaş, Hollanda Milli Takımı'nın golcüsü Wout Weghorst ile anlaşma sağladı.A Spor'un haberine göre; Weghorst, Beşiktaş'ta oynamak istediğini yöneticilere iletti. Bunun üzerine Beşiktaş, transferi resmileştirmek için harekete geçti.Weghorst, Beşiktaş'a 1 yıl kiralık olarak imza atacak. Premier Lig'den Championship'e düşen kulübü Burnley'e kiralanma bedeli ödenmeyecek. Weghorst'un sözleşmesindeki 'Burnley küme düşerse ücretsiz olarak kiralanabilir' maddesi gereğince ücret ödemesi yapılmayacak.Weghorst ise 2.7 milyon Euro maaş ve maç başına 12 bin 500 euro ücret alacak. Sözleşmesindeki bonuslarla ilgili son bir görüşme daha yapılıyor. Bu sorunun aşılmasının ardından imzalar da atılmış olacak.Hollanda kulübü FC Emmen'de profesyonel olan Weghorst, daha sonra Heracles Almelo'ya transfer oldu. AZ Alkmaar ile gösterdiği performans dikkat çeken Weghorst, Temmuz 2018'de 10.5 milyon euro bonservisle Wolfsburg'a transfer oldu. Hollandalı golcü, Ocak 2022'de ise 14 milyon euro karşılığı Burnley'e imza attı.29 yaşındaki Wout Weghorst, Wolfsburg formasıyla çıktığı 118 Bundesliga maçında 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.