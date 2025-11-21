Haber Tarihi: 21 Kasım 2025 16:46 -
Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Ne Zaman?
Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda heyecan fırtınası devam ediyor. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren dev karşılaşma için takvimler netleşti. Futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Trendyol Süper Lig'de gözler 16. hafta oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesine çevrildi. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olan bu dev derbinin tarihi belli oldu.
Dev Maç Aralık Ayında
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstüre göre, iki ezeli rakip ligin ilk yarısının sonlarına doğru karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki dev derbi, 14 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak.
Papara Park'ta (Trabzon) oynanacak mücadelenin başlama saatinin 20.00 olması bekleniyor.
Maç Bilgileri
Tarih: 14 Aralık 2025, Pazar
Saat: 20.00 (Tahmini)
Stadyum: Papara Park, Trabzon
Hafta: 16. Hafta
Yayıncı: beIN SPORTS
Ligin İlk Yarısında Son Derbi
Süper Lig'in 2025-2026 sezonu ilk yarısı 22 Aralık'ta sona erecek. Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması, ilk devrenin kapanışından hemen önce oynanacak son büyük derbi olma özelliğini taşıyor. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise ligin 35. haftasında, Mayıs 2026'da İstanbul'da yapılacak.
