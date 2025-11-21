Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Ne Zaman?

Trendyol Süper Lig'de gözler 16. hafta oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesine çevrildi. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olan bu dev derbinin tarihi belli oldu.



Dev Maç Aralık Ayında



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstüre göre, iki ezeli rakip ligin ilk yarısının sonlarına doğru karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki dev derbi, 14 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak.



Papara Park'ta (Trabzon) oynanacak mücadelenin başlama saatinin 20.00 olması bekleniyor.



Maç Bilgileri



Tarih: 14 Aralık 2025, Pazar



Saat: 20.00 (Tahmini)



Stadyum: Papara Park, Trabzon



Hafta: 16. Hafta



Yayıncı: beIN SPORTS



Ligin İlk Yarısında Son Derbi



Süper Lig'in 2025-2026 sezonu ilk yarısı 22 Aralık'ta sona erecek. Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması, ilk devrenin kapanışından hemen önce oynanacak son büyük derbi olma özelliğini taşıyor. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise ligin 35. haftasında, Mayıs 2026'da İstanbul'da yapılacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: