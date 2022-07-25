Beşiktaş'tan sol bek hamlesi

Beşiktaş, Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın yerini doldurmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Hammarby forması giyen Mohaned Jeahze için teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan sol bek hamlesi
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25 Temmuz 2022 17:15
Beşiktaş, Rangers'a gönderdiği Rıdvan Yılmaz'ın yerini doldurmak için harekete geçti.

İLK TEKLİF YAPILDI

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Hammarby forması giyen Iraklı sol bek Mohaned Jeahze için ilk teklifini yaptı.

HEDEF BİR HAFTA

Beşiktaşlı idarecilerin, 25 yaşındaki futbolcunun transferini bir hafta içerisinde bitirmek istediği, bonservis bedelinin ise 900 bin - 1 milyon euro civarında olmasının beklendiği belirtildi.

7 GOLLÜK KATKI VERDİ

Sol bekin yanı sıra, sol kanatta da forma giyebilen Iraklı futbolcunun İsveç ekibi ile sözleşmesi Aralık 2023'te sona eriyor.

Devam eden sezonda Hammarby ile 13 maça çıkan Mohaned Jeahze, 1 gol atıp, 6 asist yaptı.



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