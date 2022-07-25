Beşiktaş'tan sol bek hamlesi

İLK TEKLİF YAPILDI

HEDEF BİR HAFTA

7 GOLLÜK KATKI VERDİ

Beşiktaş, Rangers'a gönderdiği Rıdvan Yılmaz'ın yerini doldurmak için harekete geçti.A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Hammarby forması giyen Iraklı sol bek Mohaned Jeahze için ilk teklifini yaptı.Beşiktaşlı idarecilerin, 25 yaşındaki futbolcunun transferini bir hafta içerisinde bitirmek istediği, bonservis bedelinin ise 900 bin - 1 milyon euro civarında olmasının beklendiği belirtildi.Sol bekin yanı sıra, sol kanatta da forma giyebilen Iraklı futbolcunun İsveç ekibi ile sözleşmesi Aralık 2023'te sona eriyor.Devam eden sezonda Hammarby ile 13 maça çıkan Mohaned Jeahze, 1 gol atıp, 6 asist yaptı.