Beşiktaş'tan Rafa Silva için açıklama!

Beşiktaş'tan geleceği merak edilen Rafa Silva için resmi açıklama geldi.
SERDAL ADALI İLE GÖRÜŞTÜ
Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Bu antrenmana katılmayan Rafa Silva ile Başkan Serdal Adalı, Ümraniye'de bir görüşme gerçekleştirdi.
15 KASIM'DA BASIN TOPLANTISI
Bu görüşmenin ardından siyah-beyazlı kulüp, Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta Rafa Silva'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili olmak üzere futbol takımı gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.
RAFA SILVA İZİN İSTEDİ
Öte yandan yapılan açıklamada Rafa Silva'nın, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulüpten izin istediği duyuruldu.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.
Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
