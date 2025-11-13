13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-287'
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-187'
13 Kasım
Norveç-Estonya
4-187'
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
4-1113'

Beşiktaş'tan Rafa Silva için açıklama!

Beşiktaş Kulübü, son zamanlarda futbolu bırakacağı yönünde haberlerin çıktığı Rafa Silva için resmi bir açıklama yayımladı.

calendar 13 Kasım 2025 20:52 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 21:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Rafa Silva için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'tan geleceği merak edilen Rafa Silva için resmi açıklama geldi.

SERDAL ADALI İLE GÖRÜŞTÜ

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Bu antrenmana katılmayan Rafa Silva ile Başkan Serdal Adalı, Ümraniye'de bir görüşme gerçekleştirdi.

15 KASIM'DA BASIN TOPLANTISI

Bu görüşmenin ardından siyah-beyazlı kulüp, Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta Rafa Silva'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili olmak üzere futbol takımı gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

RAFA SILVA İZİN İSTEDİ

Öte yandan yapılan açıklamada Rafa Silva'nın, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulüpten izin istediği duyuruldu.


İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.