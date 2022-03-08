Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar aralıksız devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
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08 Mart 2022 17:14
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Medipol Başakşehir maçında görev yapan oyuncular yenileme çalışması yaparak günü tamamlarken diğer futbolcular koşularla idmana başladı.

Çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, çift kale maçla günü noktaladı.

9 Mart Çarşamba gününü izinli geçirecek Beşiktaşlı futbolcular, 10 Mart Perşembe günü hazırlıklarına devam edecek.

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