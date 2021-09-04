Beşiktaş'ın yeni transferlere harcadığı bedel

Tam 11 transfer yapan siyah-beyazlılar ekonomik anlamda da çok başarılı bir operasyona imza attı. Beşiktaş'ın 11 yeni isme vereceği yıllık maaş 15.9 milyon Euro oldu.



Batshuayi 3.1 milyon Euro'luk maaşıyla zirvede yer alırken, Teixeira'ya 2.3 milyon Euro, Pjanic'e ise 2 milyon 750 bin Euro ödenecek. En az maaşı 400 bin Euro ile Montero ve Can Bozdoğan alacak.



