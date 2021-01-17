Beşiktaş, evinde galibiyet serisini sürdürüyor

Beşiktaş, Galatasaray maçıyla birlikte evinde oynadığı lig maçlarında üst üste 7. kez kazandı.



Sezonun ilk iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 6-0 ve Galatasaray'ı 2-0 yendi.



Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 lig maçında da rakiplerine gol izni vermedi.



- De Souza'dan ilk gol



Maçın 79. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Josef de Souza, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.



Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan De Souza, derbi maçta fileleri havalandırdı.



Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu, 2016-2017 sezonunda da sarı-kırmızılı takıma gol atmıştı.



Takımını rahatlatan gole imza atan Georges-Kevin N'Koudou da derbi maçlarda ilk kez fileleri havalandırdı.



