13 Eylül
Eyüpspor-Galatasaray
0-2
13 Eylül
Karagümrük-Kasımpaşa
0-1
13 Eylül
Samsunspor-Antalyaspor
1-2
13 Eylül
Beşiktaş-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Konyaspor-Alanyaspor
20:00
13 Eylül
Boluspor-Manisa FK
2-0
13 Eylül
İstanbulspor-Ümraniye
4-0
13 Eylül
Arca Çorum FK-Vanspor FK
0-0DA
13 Eylül
Sivasspor-Sarıyer
0-0DA
13 Eylül
Freiburg-VfB Stuttgart
3-1
13 Eylül
Mainz 05-RB Leipzig
0-1
13 Eylül
Wolfsburg-FC Köln
3-3
13 Eylül
Union Berlin-Hoffenheim
2-4
13 Eylül
FC Heidenheim-B. Dortmund
0-2
13 Eylül
Bayern Munih-Hamburger SV
3-026'
13 Eylül
Arsenal-N. Forest
3-0
13 Eylül
Bournemouth-Brighton
2-1
13 Eylül
C.Palace-Sunderland
0-0
13 Eylül
Everton-Aston Villa
0-0
13 Eylül
Fulham-Leeds United
1-0
13 Eylül
Newcastle-Wolves
1-0
13 Eylül
West Ham United-Tottenham
0-026'
13 Eylül
Brentford-Chelsea
22:00
13 Eylül
Getafe-Real Oviedo
2-0
13 Eylül
Real Sociedad-Real Madrid
1-2
13 Eylül
Athletic Bilbao-Alaves
0-026'
13 Eylül
Atletico Madrid-Villarreal
22:00
13 Eylül
Cagliari-Parma
2-0
13 Eylül
Juventus-Inter
2-1DA
13 Eylül
Fiorentina-SSC Napoli
21:45
13 Eylül
Nice-Nantes
1-090'
13 Eylül
Auxerre-AS Monaco
22:05
13 Eylül
Ajax-PEC Zwolle
3-1
13 Eylül
Go Ahead Eagles-FC Volendam
20:10
13 Eylül
NEC Nijmegen-PSV Eindhoven
0-010'
13 Eylül
Feyenoord-SC Heerenveen
22:00
13 Eylül
FC Twente-NAC Breda
22:00
13 Eylül
Darmstadt-E.Braunschweig
2-1
13 Eylül
Karlsruher SC-Nürnberg
2-1
13 Eylül
Schalke 04-Holstein Kiel
0-1
13 Eylül
Hannover 96-Hertha Berlin
21:30
13 Eylül
Zulte Waregem-OH Leuven
2-0
13 Eylül
FCV Dender EH-Union St.Gilloise
0-040'
13 Eylül
RAAL La Louviere-Club Brugge
21:45
13 Eylül
Altach-LASK
1-0
13 Eylül
BW Linz-Grazer AK
3-0
13 Eylül
Wolfsberger AC-RB Salzburg
3-1
13 Eylül
Thun-Basel
0-2DA
13 Eylül
FC Zürich-Servette
2-0DA
13 Eylül
St. Gallen-Lugano
21:30
13 Eylül
Moreirense-Rio Ave
3-1
13 Eylül
Estoril-AVS Futebol SAD
3-1
13 Eylül
FC Porto-Nacional
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-FC Orenburg
3-1
13 Eylül
FK Akhmat-Lokomotiv Moscow
1-1
13 Eylül
Dinamo Moscow-S. Moskova
2-2
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
1-125'
13 Eylül
Charlton Athletic-Millwall
1-1
13 Eylül
Oxford United-Leicester City
2-2
13 Eylül
Preston North End-Middlesbrough
2-2
13 Eylül
Coventry City-Norwich City
1-1
13 Eylül
Sheffield Wednesday-Bristol City
0-3
13 Eylül
Stoke City-Birmingham City
1-0
13 Eylül
Swansea City-Hull City
2-2
13 Eylül
Watford-Blackburn Rovers
0-1
13 Eylül
West Bromwich-Derby County
0-1
13 Eylül
Wrexham-QPR
1-3
13 Eylül
Bradford City-Huddersfield
3-1
13 Eylül
Northampton Town-Blackpool
1-0
13 Eylül
AFC Wimbledon-Rotherham United
2-1
13 Eylül
Barnsley-Reading
3-2
13 Eylül
Burton Albion-Lincoln City
0-1
13 Eylül
Exeter City-Port Vale
0-2
13 Eylül
Leyton Orient-Bolton Wanderers
1-1
13 Eylül
Luton Town-Plymouth Argyle
2-3
13 Eylül
Mansfield Town-Stevenage
1-1
13 Eylül
Peterborough-Wycombe Wanderers
2-1
13 Eylül
Stockport County-Cardiff City
1-1
13 Eylül
Wigan Athletic-Doncaster Rovers
3-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
13 Eylül
Annecy FC-Reims
1-1
13 Eylül
Grenoble-Dunkerque
1-0
13 Eylül
Clermont Foot-Saint-Etienne
21:00
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
13 Eylül
Juve Stabia-Reggiana
0-0
13 Eylül
Modena-Bari
3-0
13 Eylül
Calcio Padova-Frosinone
0-1
13 Eylül
Pescara-Venezia
2-2
13 Eylül
Catanzaro-Carrarese
1-180'
13 Eylül
Sampdoria-Cesena
20:30
13 Eylül
Cadiz-Eibar
1-0
13 Eylül
CD Mirandes-Deportivo La Coruna
1-5
13 Eylül
SD Huesca-Malaga
0-025'
13 Eylül
Real Valladolid-Almeria
22:00
13 Eylül
VVV-Venlo-Helmond
2-1
13 Eylül
Admira Wacker-SW Bregenz
2-2
13 Eylül
Austria Wien II-First Vienna FC
21:00
13 Eylül
Bellinzona-FC Rapperswil-Jona
0-1DA
13 Eylül
Aarau-FC Vaduz
1-0DA
13 Eylül
Felgueiras 1932-Benfica B
2-1
13 Eylül
Lusitania Lourosa-Penafiel
0-0
13 Eylül
Leixoes-Farense
0-2
13 Eylül
Erbaaspor-Karaman FK
2-0
13 Eylül
Kahramanmaras Istiklalspor-Yeni Mersin İdmanyurdu
5-0
13 Eylül
Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol
1-0
13 Eylül
Adana 01 FK-Altınordu
0-0
13 Eylül
İskenderunspor-Karacabey Belediyespor
0-2
13 Eylül
Aksarayspor-Adanaspor
5-1
13 Eylül
Ankara Demirspor-Somaspor
1-0
13 Eylül
Beykoz Anadoluspor-Ankaraspor
0-2
13 Eylül
İnegölspor-Şanlıurfaspor
1-2
13 Eylül
Kepezspor-Kastamonuspor
1-4
13 Eylül
Belediye Derincespor-1461 Trabzon
2-2
13 Eylül
Kırklarelispor-Mus Spor
1-4
13 Eylül
24 Erzincanspor-Batman Petrolspor
19:00
13 Eylül
Bucaspor 1928-Muğlaspor
19:00
13 Eylül
Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
19:00
13 Eylül
Bursaspor-Arnavutköy Belediyespor
19:00
13 Eylül
Fethiyespor-Yeni Malatyaspor
19:00
13 Eylül
Menemen Bld.-Isparta 32 SK
19:00
13 Eylül
Broendby IF-Kopenhag
2-1
13 Eylül
Molde-Fredrikstad
1-2
13 Eylül
Brann-Vaalerenga
1-1DA
13 Eylül
Egersund-Stabaek
1-1
13 Eylül
Odds Ballklubb-Hoedd
1-2
13 Eylül
Ranheim-Aasane
5-2
13 Eylül
Raufoss-Aalesund
0-1
13 Eylül
Sogndal-Lillestroem
1-5
13 Eylül
Start-Kongsvinger
2-3
13 Eylül
Korona Kielce-Pogon Szczecin
1-0
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
13 Eylül
Piast Gliwice-Jagiellonia Bialystok
21:15
13 Eylül
Aberdeen-Livingston
0-0
13 Eylül
Dundee FC-Motherwell
1-1
13 Eylül
Falkirk-St. Mirren
1-2
13 Eylül
Rangers-Hearts
0-2
13 Eylül
Hibernian-Dundee United
0-010'
13 Eylül
Arbroath-Dunfermline Athletic
0-5
13 Eylül
Ayr United-Ross County
1-1
13 Eylül
Queen's Park-Greenock Morton
0-0
13 Eylül
Raith Rovers-St. Johnstone
0-2
13 Eylül
Olympiakos-Panserraikos FC
5-090'
13 Eylül
Atromitos-Aris
20:00
13 Eylül
Panetolikos-NFC Volos
20:00

Beşiktaş - Başakşehir: İlk 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

calendar 13 Eylül 2025 19:03 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 19:12
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş - Başakşehir: İlk 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

TUTTUR'DA 1000 TL HEDİYE İLE OYNA!


İLK 11'LER


Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa, Toure, Abraham

Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Shomurodov

YEDEKLER

Beşiktaş'ın yedekleri arasında yeni transfer Jota Silva yer almadı.

Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Cengiz Ünder.

Salih Uçan 12 Nisan 2025'te oynanan Başakşehir maçından sonra yeniden Başakşehir maçıyla ilk 11'e geri döndü.



Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Ligde 2 maçı eksik Beşiktaş, 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamadı. Avrupa kupalarına veda eden ve ligde iki maçta da puan kayıpları yaşayan turuncu-lacivertliler, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin teknik direktörlük görevini yaptığı Başakşehir, ligde 13. basamakta bulunuyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

Başakşehir'de ise sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke, Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.

SERGEN YALÇIN, 1386 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ TARAFTARININ ÖNÜNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı.

Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı.

Toplam 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyah-beyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

YENİ TRANSFERLER TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK

Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Ligde ilk maçlarına Alanya deplasmanında çıkan El Bilal Toure ve Tiago Djalo'nun yanı sıra takıma yeni katılan Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı, "Dolmabahçe"de Beşiktaşlı taraftarların önünde sınav verecek.

Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı, RAMS Başakşehir maçında teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek.

Söz konusu 3 oyuncu, Başakşehir karşısında şans bulması durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirecek.

BEŞİKTAŞ, BU SEZON KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da kalesinde gol gördü.

Bu sezon Süper Lig'de 2, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yiyen Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon Maç Skor
UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Shakhtar Donetsk 2-4
UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk-Beşiktaş 2-0
UEFA Konferans Ligi St. Patrick's-Beşiktaş 1-4
UEFA Konferans Ligi Beşiktaş-St. Patrick's 3-2
Trendyol Süper Lig Beşiktaş-ikas Eyüpspor 2-1
UEFA Konferans Ligi Lausanne-Beşiktaş 1-1
UEFA Konferans Ligi Beşiktaş-Lausanne 0-1
Trendyol Süper Lig Corendon Alanyaspor-Beşiktaş 2-0
Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 12 gol kaydederken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Öte yandan, Beşiktaş oynadığı son 2 resmi maçta da (Lausanne ve Corendon Alanyaspor) gol atamadı.

RIDVAN YILMAZ 1224 GÜN SONRA DOLMABALÇE'DE

İskoç ekibi Rangers'tan eski takımı Beşiktaş'a geri dönen sol bek Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Genç oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 2021-2022 sezonunun 36. haftasında 8 Mayıs 2022 tarihinde giydi.

Rıdvan Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda 1224 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

38. RANDEVU

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, 38. randevuda kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir adıyla devam eden rakibiyle yaptığı 37 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 10 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 11 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı ekibin 45 golüne, RAMS Başakşehir 46 golle karşılık verdi.

SON 5 MAÇTA 7 GOL ATILDI

İki takım arasında ligde oynanan son 5 maçta takımlar gol atmakta zorlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlılar 4 kez ağları sarsarken, 3 gole engel olamadı.

Beşiktaş, son beş karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 de yenilgi gördü.

LİG MAÇLARINDA BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

İki ekip Süper Lig'de 34 kez karşılaşırken, RAMS Başakşehir'in 10, Beşiktaş'ın 9 galibiyeti bulunuyor.

Taraflar arasındaki 15 maçta da beraberlik bozulamadı.

Beşiktaş söz konusu maçlarda 40 gol kaydederken, Başakşehir ise 41 golle rakibine karşılık verdi.

 BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ 17 MAÇTA 6 GALİBİYET ALABİLDİ

Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile evinde oynadığı 17 lig maçında 6 galibiyet alabildi.

"Dolmabahçe"de rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve 1'er beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 5 karşılaşmada ise Başakşehir'i 2 kez yenerken, 2 karşılaşmada da mağlup oldu. Takımlar 1 kez ise eşitliği bozamadı.

İç sahada rakibine 20 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.

KUPADA 3 MAÇ OYNANDI

İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez karşılaştı.

Türkiye Kupası'nda 2009-2010 sezonundaki grup maçı, 1-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan müsabakada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupaya uzanmıştı.

İki takım 2020-2021 sezonunda tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazanmış ve finale yükselmişti.

 
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.