Beşiktaş Antalyaspor canlı izle | Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın linki

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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57. KEZ KARŞI KARŞIYA



İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.



