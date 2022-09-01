BEŞİKTAŞ'TAN 2.5 MİLYON EURO ÖNERİ

RICARDO'NUN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna bir stoper takviyesi yapacak. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Finlandiya'nın Kuopion Pallousera takımında forma giyen Paulo Ricardo oldu.Beşiktaş 28 yaşındaki futbolcuya ve kulübüne toplam 2.5 milyon euro tutarında bir teklif paketi sundu. Fin ekibi ve oyuncu, satın alma opsiyonu da içeren öneriyi kabul etti. Ufak pürüzlerin giderilmesi halinde transferin tamamlanacağı belirtildi.Paulo Ricardo, geçen yıl bedelsiz olarak geldiği Kuopion Pallousera'da 43 resmi maça çıkıp 2 gol attı. Beşiktaş'ın ayrıca yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek için yurt içinde bir savunma oyuncusuyla daha görüştüğü gündemde.