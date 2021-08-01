Berkan Kutlu transferini senet çözdü

Galatasaray'da Berkan Kutlu transferinde, son dakikada senet krizi yaşandığı ortaya çıktı. Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, son gün, bonservis bedelinin 25 milyon kiralık kısmı için 2 senet istediği öğrenildi.



Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Genel Kurulu'nun yapıldığı gün Ankara'da gerçekleşen zirvede, Çavuşoğlu'nun, Başkan Burak Elmas ve yönetimden bir ismin şahsi kefaletini istediği belirlendi. Son dakika gelen bu talep sonrası görüşmelerin tıkandığı bildirildi. Daha sonra krizi çözmek isteyen Galatasaray Başkanı Elmas ve başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in, 25 milyon liralık senede kefil olarak problemi giderdiği ortaya çıktı.



25 MİLYON TL'LİK İMZA



Her iki isim 25 milyon TL'lik borcun altına imza attıkları ifade edildi. Galatasaray böylece Berkan transferinde mutlu sona ulaştı. Zor ve çetin geçen görüşmeler sonrası sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in ısrarla istediği 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladı.



LİSTEYE DAHİL EDİLDİ



3 yerli oynatma zorunluluğundan dolayı Berkan'ın yeni sezon planlamasında çok önemli bir görevi bulunurken, lisansı çıkarılan Berkan da UEFA'ya bildirilen listeye dahil edildi.



